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Местные бюджеты направили более ₴73 миллиарда на оборону в 2024 году

Виктор Никита
Общества профинансировали оборону более чем на 73 млрд грн/facebook

В 2024 году общины и регионы Украины направили из местных бюджетов более 73 миллиардов гривен на нужды обороны и восстановления государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Виктора Мыкыты.

По его словам, такой финансовый вклад стал возможен благодаря укреплению партнерства между местными властями и бизнесом. В частности, на местах существенно изменилось отношение к предпринимателям, работающим на территории общин.

Теперь это не просто налогоплательщики, а равноправные участники совместной работы по обороне и экономической стабильности страны.

Мыкыта отметил, что немаловажную роль в построении этого взаимодействия сыграла национальная платформа "Диалог власти и бизнеса", инициированная президентом Зеленским. В рамках платформы уже проведено более тысячи встреч во всех регионах страны с участием более 100 тысяч предпринимателей.

Также он напомнил, что согласно решению Зеленского, состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства будет обновлен и расширен. Это позволит не только усилить голос бизнеса на национальном уровне, но и расширить сферу деятельности Совета, чтобы она могла эффективно реагировать на вызовы военного времени.

"Благодаря новым подходам и открытости к налогоплательщикам нам удалось существенно увеличить поступления в местные бюджеты", — отметил он.

По его словам, это сотрудничество дает ощутимый результат: укрепляется экономика, бизнес и регионы, а страна получает дополнительные ресурсы в борьбе за свою свободу и независимость.

Добавим, в первом квартале 2025 года поступления в местные бюджеты составили 115,6 млрд грн, что на 18,2% (17,8 млрд грн) превышает показатель за аналогичный период в прошлом году. Для сравнения, за январь-март 2024 налогоплательщики направили в местные бюджеты почти 97,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко