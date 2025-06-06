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За пять месяцев местные бюджеты получили более 74 млрд. грн. в виде государственных дотаций и субвенций.

Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: facebook/KabminUA

Правительство направило более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций для поддержки местных бюджетов за пять месяцев текущего года. Из этой суммы 14,5 млрд грн направлены на преодоление последствий войны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу секретариата Кабмина.

"В январе-мае 2025 года направили на места более 74 млрд грн в виде дотаций и субвенций. Поступления в местные бюджеты по сравнению с прошлым годом выросли. По НДФЛ — на 20%, по единому налогу — на 13%, по плате за землю — на 14%, по акцизному налогу — на 38%", — заявил Денис Шмигаль во время III Международного саммита городов и регионов "Сплоченные ради мира и безопасности".

По его словам, на местах реализуется почти 900 проектов восстановления за средства Фонда ликвидации последствий агрессии и Европейского инвестиционного банка. В 2025 году через Проектный инвестиционный менеджмент будет профинансирован 91 проект более чем на 200 млрд грн.

В этом году правительство уже распределило 14,5 млрд грн дополнительной дотации на преодоление последствий войны. Также на укрытие, аварийные работы и ремонты инженерных сетей направлено дополнительных 1,8 млрд грн для 180 прифронтовых общин. В частности, госагентству восстановления выделено 5,2 млрд грн на комплексное восстановление Бородянки, Тростянца, Циркунов, Посад-Покровского и Ягодного.

Кроме того, в рамках программы по восстановлению Украины государство распределило 5 млрд грн общинам, а по программе "єВідновлення" более 89 тысяч семей получили компенсации за поврежденное жилье и почти 18 тысяч сертификатов выдано за уничтоженное имущество.

Также Шмигаль отметил, что возобновление энергетики и активизация местной экономики имеют большое значение для общин. В этом году украинцы привлекли более 1,8 тысяч энергетических кредитов на 534 млн грн, а предприятия - более 1,6 млрд грн. 6,2 млрд грн получили украинцы в виде грантов для начала и развития собственного дела, более 6 млрд грн. В разных регионах Украины создаются индустриальные парки, которых уже зарегистрировано около сотни.

"Правительство находится в постоянной коммуникации с местными сообществами, с нашими общинами. Мы всегда готовы помочь и поддержать", — подытожил премьер-министр.

Напомним, налоговые поступления в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, а от акцизного налога — на 38%.

Автор:
Татьяна Ковальчук