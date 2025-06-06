За п’ять місяців місцеві бюджети отримали понад 74 млрд грн у вигляді державних дотацій та субвенцій

Уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу секретаріату Кабміну.

"В січні-травні 2025 року спрямували на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій. Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. По ПДФО — на 20%, по єдиному податку — на 13%, по платі за землю — на 14%, по акцизному податку — на 38%. Залишки на рахунках складають майже 160 млрд грн", — заявив Денис Шмигаль під час III Міжнародного саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки".

За його словами на місцях реалізується майже 900 проектів відбудови за кошти Фонду ліквідації наслідків агресії та Європейського інвестиційного банку. У 2025 році через Проектний інвестиційний менеджмент буде профінансовано 91 проект на понад 200 млрд грн.

Цього року уряд вже розподілив 14,5 млрд грн додаткової дотації на подолання наслідків війни. Також на укриття, аварійні роботи та ремонти інженерних мереж спрямовано додаткових 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад. Зокрема, держагентству відновлення виділено 5,2 млрд грн на комплексну відбудову Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного.

Крім того, у межах програми з відновлення України держава розподілила 5 млрд грн громадам, а за програмою "єВідновлення" понад 89 тисяч родин отримали компенсації за пошкоджене житло та майже 18 тисяч сертифікатів видано за знищене майно.

Також Шмигаль зазначив, що відновлення енергетики та активізація місцевої економіки мають велике значення для громад. Цього року українці залучили понад 1,8 тисячі енергетичних кредитів на 534 млн грн, а підприємства — на понад 1,6 млрд грн. 6,2 млрд грн отримали українці у вигляді грантів для започаткування та розвитку власної справи, більше 6 млрд грн. У різних регіонах України створюються індустріальні парки, яких вже зареєстровано близько сотні.

"Уряд перебуває в постійній комунікації з місцевими спільнотами, з нашими громадами. Ми завжди готові допомогти та підтримати", — підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, податкові надходження до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 20% порівняно з минулим роком, а від акцизного податку — на 38%.