Місцеві бюджети отримали за три місяці на 18,4 млрд грн більше, ніж торік

У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частку надходжень склали податок на доходи фізичних осіб та єдиний податок.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2025 року були:

63,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

19,8 млрд грн – єдиний податок;

10,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

10,2 млрд грн – плата за землю;

7,8 млрд грн – акцизний податок;

2,6 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до I кварталу 2024 року зафіксовано у таких областях:

Київській (+24,5 %),

(+24,5 %), Рівненській (+24,3 %),

(+24,3 %), Волинській (+23,5 %),

(+23,5 %), Хмельницькій (+23,4 %)

(+23,4 %) Івано-Франківській (+23 %).

Як зазначили у відомстві, збільшення доходів у цих регіонах пов’язано переважно з внутрішнім переміщенням громадян та бізнесів із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.

Відповідно, найменший показник доходів спостерігається в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, зокрема, в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

В Мінфіні додали, що швидка адаптація бізнесу та влади до воєнних умов дозволила збільшити доходи місцевих бюджетів на 18,1% у I кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Нагадаємо, у березні 2025 року Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на загальну суму 13,8 млрд грн. Це становить 88,2% від запланованих на цей місяць асигнувань.