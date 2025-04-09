Податкові надходження до місцевих бюджетів збільшились на 18,2%: найбільше зросли акцизи та туристичний збір

У першому кварталі 2025 року надходження до місцевих бюджетів склали 115,6 млрд грн, що на 18,2% (17,8 млрд грн) перевищує показник за аналогічний період минулого року. Для порівняння, за січень–березень 2024 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів майже 97,8 млрд грн.

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Про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Про джерела наповнення

Податок на доходи фізичних осіб забезпечив майже 55,3% усіх надходжень до місцевих бюджетів у першому кварталі 2025 року. За цей період було сплачено 63,9 млрд грн, що на 21,3% більше, ніж у січні–березні 2024 року, коли надходження становили 52,7 млрд грн.

Серед ключових джерел наповнення місцевих бюджетів у першому кварталі 2025 року були:

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — 620,2 млн грн, що на 78,1% перевищує минулорічні надходження;

з вироблених в Україні підакцизних товарів — 620,2 млн грн, що на 78,1% перевищує минулорічні надходження; туристичний збір — 66,4 млн грн, що на 30,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року;

— 66,4 млн грн, що на 30,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року; єдиний податок — 19,8 млрд грн, що на 13,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року;

— 19,8 млрд грн, що на 13,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року; податок на майно — 12,8 млрд грн, із приростом у 14,3% порівняно з минулим роком;

— 12,8 млрд грн, із приростом у 14,3% порівняно з минулим роком; податок на прибуток підприємств — 11,4 млрд грн, що на 11% більше, ніж у 2024 році;

— 11,4 млрд грн, що на 11% більше, ніж у 2024 році; рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — майже 1,1 млрд грн (+5,8% до показника минулого року);

Отримані кошти дозволять громадам покращити розвиток свого регіону, забезпечити фінансування місцевих програм та соціальну підтримку мешканців.

Нагадаємо, у 2024 році платники податків сплатили до бюджету 51,2 млрд грн військового збору. Вже в перші два місяці 2025 року сума надходжень склала 22,1 млрд грн, що свідчить про значний рівень виконання збору в поточному році.