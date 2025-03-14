Надходження військового збору зросли: за два місяці 2025 року до бюджету перераховано 22,1 млрд грн

У 2024 році платники податків сплатили до бюджету 51,2 млрд грн військового збору. Вже в перші два місяці 2025 року сума надходжень склала 22,1 млрд грн, що свідчить про значний рівень виконання збору в поточному році.

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Про це Укрінформу повідомили в Державній податковій службі.

Основні цифри

Згідно з даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету було перераховано 51,2 млрд грн військового збору.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.

За січень-лютий 2025 року надходження військового збору розподілилися за категоріями платників таким чином:

Основна частина – 19,1 млрд грн надійшла від доходів фізичних осіб.

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) сплатили 1,36 млрд грн.

Юридичні особи на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) перерахували 30,1 млн грн.

Фізичні особи за результатами річного декларування сплатили 273 млн грн.

Від розміщення ОВДП (у тому числі фізичними особами) та нарахувань на соціальні виплати до бюджету надійшло 1,37 млрд грн.

Про військовий збір

Військовий збір — це обов'язковий платіж, який був введений тимчасово з 3 серпня 2014 року для фінансування потреб Збройних сил України, Служби безпеки України після початку російської агресії на території України.

Військовий збір зобов'язані сплачувати:

фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за кордоном;

фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні;

податкові агенти, якщо вони зобов'язані утримувати та сплачувати ПДФО.

Розмір військового збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році — 800 грн).

Сплачувати військовий збір потрібно щомісяця, в ті самі терміни, що і єдиний податок.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 грудня внесла зміни до Податкового кодексу. 288 нардепів підтримали законопроєкт №9319, яким передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.