Військовий збір для ФОП: хто і як платить у 2025 році, кому світять штрафи

З 1 січня 2025 року змінилися правила сплати податків та реквізити для їх сплати ФОПами.

Основними змінами в оподаткуванні 2025 року для ФОПів є введення військового збору та повернення обов’язкової сплати ЄСВ. Ці зміни стосуються ФОПів - спрощенців всіх груп. Зокрема передбачається:

для ФОП І, ІІ, IV груп - встановлено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

для юросіб та ФОП ІІІ групи - військовий збір встановлено на рівні 1% від доходів.

Отже, перед усіма ФОПами постає питання, як сплатити податки до бюджету та де знайти нові реквізити для сплати військового збору, ЄСВ та єдиного податку.

Скільки податків сплачуватимуть ФОП у 2025 році

Для ФОПів – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи, ставка військового збору становить 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, з розрахунку на календарний місяць (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Оподаткуваннядля Ігрупи ФОП становить:

єдиний податок: 302,80 грн,

військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної зарплати),

ЄСВ: 1760 грн.

Для ФОП ІІ групи податки трохи більші:

• єдиний податок: 1600 грн,

військовий збір: 800 грн,

ЄСВ: 1760 грн.

ФОП ІІІ групи сплачують:

єдиний податок: 5% від обороту,

військовий збір: 1% від обороту,

ЄСВ: 1760 грн.

Коли і як для ФОП сплачувати військовий збір та на які реквізити

Як пояснили в податковій адміністрації, платники військового збору:

повинні сплачувати авансовий внесок до 20 числа кожного місяця;

можуть сплатити авансом за весь квартал чи рік, але не більше як до кінця поточного звітного року;

відображають нараховані суми (включаючи щомісячні авансові внески військового збору) у податковій декларації платника єдиного податку.

Нарахування авансових внесків здійснюють контролюючі органи.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію раз на рік у встановлений термін. Декларація подається за квартальний податковий період, якщо платники єдиного податку першої та другої груп:

протягом року перевищили встановлений обсяг доходу;

вирішили перейти на ставки податку для другої або третьої груп;

відмовилися від спрощеної системи оподаткування.

Інфографіка: ДПС України

Платники єдиного податку четвертої групи подають податкову декларацію на поточний рік не пізніше 20 лютого поточного року.

При сплаті податків необхідно, щоб зарахування відбулося з кодом 101. Тож завжди у полі "Код виду сплати" буде код зарахування 101, а у полі "Призначення платежу" прописується, що сплачується і за який період: "військовий збір за січень 2025 року".

Як наголосила в коментарі Delo.ua заступник керуючого партнера адвокатського об'єднання Актум Наталя Прудникова, ці податки можна сплатити авансом за весь 1 квартал 2025 року, а можна сплачувати щомісячно авансовими внесками не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

"Сплата ЄСВ здійснюється раз на квартал протягом 20 днів після закінчення кварталу загальною сумою, яка складатиме 5280 гривень (1760 грн х 3 місяці). Але на практиці більшість підприємців платять його помісячно. І ФОПи на єдиному податку, і ФОПи на загальній системі оподаткування мають на це право", - пояснила адвокатка.

Реквізити для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску можна знайти в електронному кабінеті платника податків та в додатку «Дія». А реквізити для сплати військового збору розміщені на сайті Державної казначейської служби та ДПС України.

В електронному кабінеті платника податків або в додатку «Дія» реквізити з’являються після першої сплати або після першого нарахування, тому наступні платежі можна буде вже здійснювати через ці сервіси.

Для сплати податків ФОП І та ІІ група «Військовий збір для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування» передбачено бюджетний рахунок - код 11011700

Для сплати ЄСВ для ФОП за себе - код 71040000.

Штраф за несплату податків для ФОП

Нарахування авансових внесків з військового збору здійснюють контролюючими органами. Податки необхідно сплатити до кінця граничного строку, щоб уникнути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. Крім того, їх слід сплатити повною сумою.

Несплата (сплата не в повному обсязі) військового збору у встановлені строки тягне за собою накладення штрафу - 50% ставки військового збору - 400 грн. Навіть якщо замість 800 грн військового збору сплатити 799 грн, податкова нарахує штраф 400 грн.

Юристи радять сплачувати податки саме через власні рахунки – або ФОПа або фізичної особи - щоб уникнути ситуацій щодо доказів того, хто здійснив платіж.

Слід уникати сплати податків за ФОПа через банківські картки третіх осіб, якщо це навіть родичі. У цьому випадку податкова може трактувати таку сплату як надання додаткового блага.

Після здійснення платежу необхідно через певний час обов’язково перевірити у кабінеті платника податків, чи зарахувався платіж. Інформація про сплату податків в електронному кабінеті платника податків зазвичай з’являється протягом трьох днів після проведення платежу.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла відповідні зміни до Податкового кодексу ще 4 грудня. 288 нардепів тоді підтримали законопроєкт №9319, якимпередбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.