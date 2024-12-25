Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9319, згідно з яким підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це йдеться в картці документу.

"Законопроект 9319 підписаний. Підвищення для ФОП набуває чинності з 1 січня. Все як обіцяв", - написав в своєму телеграм-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Таким чином, податки для ФОП вступлять з 1 січня, а не "заднім числом".

Нагадаємо, Верховна Рада внесла відповідні зміни до Податкового кодексу ще 4 грудня. 288 нардепів тоді підтримали законопроєкт №9319, яким передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Що ще передбачає законопроєкт №9319

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Цей законопроєкт також вдосконалює оподаткування резидентів "Дія Сіті "та їх спеціалістів, зокрема:

для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.