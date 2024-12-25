Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9319, согласно которому повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.

Об этом говорится в карточке документа.

"Законопроект 9319 подписан. Повышение для ФЛП вступает в силу с 1 января. Все как обещал", — написал в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Таким образом, налоги для ФЛП вступят в силу с 1 января, а не "задним числом".

Напомним, Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Налоговый кодекс еще 4 декабря. 288 нардепов тогда поддержали законопроект №9319, которым предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей вступит в силу с 1 января 2025 года.

Что еще предусматривает законопроект №9319

Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Этот законопроект также совершенствует налогообложение резидентов "Дія Сіті" и их специалистов, в частности:

для резидентов "Дія Сіті" со статусом стартапов — отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов "Дія Сіті", если количество таких лиц у резидента "Дія Сіті" составляет менее 9 человек. В то же время предусматривается предохранитель против злоупотреблений – если стартап не выполнил критерии до завершения второго года пребывания в статусе резидента "Дія Сіті", то нужно будет доплатить НДФЛ и ЕСВ;

освобождение от налогообложения ННПК благотворительной помощи, предоставленной резидентами "Дія Сіті" в пользу ВСУ;

отмена актов предоставленных услуг для гиг-специалистов;

усиление "антикритериев" резидентства "Дія Сіті" на период действия военного положения и послевоенный период;

устранение некоторых редакционных неточностей профильного Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.