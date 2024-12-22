Налоговый режим тормозит развитие 36% бизнесов в Украине — ЕБА

Налоговый индекс в Украине продолжает оставаться в отрицательной плоскости. Интегральная оценка состояния системы налогообложения снизилась до 2,64 балла из 5 возможных в 2024 году по сравнению с 2,85 балла в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Налоговый индекс", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с EY в Украине.

Сообщается, что налоговый режим в Украине имеет неоднозначную оценку среди экспертов и бизнеса. Так, 59% налоговых специалистов считают его удовлетворительным, однако 36% предприятий отмечают, что действующая система препятствует развитию их бизнеса и привлечению инвестиций. нынешний налоговый режим способствует росту их деятельности.

Качество налогового законодательства

Отдельное внимание в исследовании уделили качеству налогового законодательства, которое получило самую низкую оценку среди всех компонентов индекса — всего 2,46 балла из 5 возможных.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил 2,63 балла. Согласно результатам опроса, 52% респондентов считают законодательство удовлетворительным, в то время как 43% оценивают его отрицательно.

К числу главных проблем они отнесли частые и поспешные изменения, противоречивость и неоднозначность положений, а также сложность норм и правил. Только 5% опрошенных оценили качество налогового законодательства положительно, что является понижением по сравнению с 9% в 2023 году.

Процесс администрирования налогов получил 2,62 балла по результатам опроса, что также свидетельствует о значительных затруднениях для бизнеса. 44% респондентов назвали процедуру обременительной, 41% – удовлетворительной и только 15% считают ее простой (в 2023 году таких было 17%).

Согласно исследованию среди проблем, на которые чаще всего жалуются респонденты, это значительные временные расходы на подготовку отчетности и уплату налогов, недостаточное время для адаптации к новым правилам, непонятность норм и инструкций.

Качество налогового обслуживания

Оценка качества услуг налоговых органов также снизилась – до 2,79 балла (с 3,03 в 2023 году). Только 20% респондентов удовлетворены работой налоговых органов (в прошлом году таковых было 31%). 37% выразили недовольство (против 21% в 2023 году). 43% оценили работу налоговых органов как удовлетворительную.

В ЕБА отмечают, что трудности в общении с налоговыми органами участились:. 31% респондентов смогли легко связаться с налоговой службой (в 2023 году – 46%), 25% заявили, что контакт был сложным, в 70% случаев вопросы решались лишь частично.

Согласно исследованию, в 2024 году бизнес испытал усиление фискального давления. Оценка этого компонента снизилась с 3,07 балла в 2023 году до 2,7 в 2024 году.

Сообщается, что только 7% респондентов не ощутили никакого фискального давления, 41% заявили о существенном влиянии фискальных органов на их бизнес.

Среди наиболее распространенных проявлений давления:

необоснованная трактовка налогового законодательства контролирующими органами (78% респондентов);

рост количества необоснованных информационных запросов (64%);

блокировка налоговых накладных (30%);

налоговые проверки (33%).

Менеджер налогового и таможенного комитетов ЕБА Наталья Артемчук подчеркнула, что, к сожалению, система налогообложения только один раз, в 2021 году, достигала нейтрального показателя. В другие годы бизнес стабильно оценивал его негативно.

По ее словам, самыми большими проблемами остаются качество налогового законодательства и сложность администрирования.

Добавим, по данным Реестра исполнительных производств, за 11 месяцев 2024 года открыто 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Большинство бизнесов, по которым налоговая взимает долги, находятся в Киеве и Днепропетровской области.