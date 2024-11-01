Индекс ожиданий деловой активности почти достиг равновесного уровня — опрос

В октябре 2024 г. бизнес в Украине продолжил постепенно улучшать оценки деловой активности. Этот показатель вырос до 49,4 пункта, почти приблизившись к нейтральному уровню по сравнению с 48,7 в сентябре.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

На позитивные настроения бизнеса повлияли прогнозы относительно международной финансовой поддержки, роста потребительского спроса, стабильности в энергетике, достаточного предложения товаров и благоприятных погодных условий.

Торговля оставалась наиболее оптимистично настроенной. Индекс деловой активности в этом секторе составил 51,9 в октябре (против 52,1 в сентябре), что связано с повышенным спросом и надлежащим предложением товаров. Торговые предприятия прогнозируют рост товарооборота и объемов закупок, хотя и ожидают снижения запасов товаров и торговой маржи.

Промышленность сохранила сдержанные оценки из-за вызовов безопасности и роста затрат. Индекс деловой активности снизился до 49,8 в октябре (против 50,3 в сентябре). Несмотря на это, предприятия промышленного сектора ожидают увеличения производства и новых заказов, хотя оптимизм по экспортным заказам несколько снизился.

Строительство также продемонстрировало сдержанные прогнозы, особенно из-за сезонного замедления дорожных и инфраструктурных работ. Секторальный индекс составил 49,6 в октябре (против 50,1 в сентябре). Однако строительные компании прогнозируют рост объемов строительства, в то же время несколько ослабили ожидания новых заказов и объемов закупок сырья.

Сфера услуг показала наиболее сдержанные оценки, невзирая на определенное улучшение. Индекс в этом секторе повысился до 47,2 в октябре (против 44,6 в сентябре). Впервые за полгода предприятия ожидают небольшого роста новых заказов на услуги. Основными вызовами остаются рост издержек и дефицит кадров.

В то же время, сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику, удорожание горючего из-за повышения ставок акцизного сбора, дефицит квалифицированных кадров, ускорение темпов инфляции.

Однако все секторы ожидают роста цен на собственные услуги и товары из-за высоких закупочных цен. На рынке труда сохраняется сложная ситуация: большинство предприятий прогнозируют сокращение персонала, в частности, в промышленности и строительстве ожидается ускорение сокращений, тогда как в торговле и сфере услуг — некоторое замедление.

Напомним, в сентябре бизнес продолжил смягчать оценки деловой активности. Улучшению ожиданий предприятий способствовали оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, стабильная работа морского коридора и рост железнодорожных перевозок.