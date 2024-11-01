Індекс очікувань ділової активності майже досяг рівноважного рівня - опитування

У жовтні 2024 року бізнес в Україні продовжив поступово поліпшувати оцінки ділової активності. Цей показник зріс до 49,4 пунктів, майже наблизившись до нейтрального рівня, порівняно з 48,7 у вересні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

На позитивні настрої бізнесу вплинули прогнози щодо міжнародної фінансової підтримки, зростання споживчого попиту, стабільність в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.

Торгівля залишалася найбільш оптимістично налаштованою. Індекс ділової активності у цьому секторі склав 51,9 у жовтні (проти 52,1 у вересні), що пов'язано з підвищеним попитом та належною пропозицією товарів. Торговельні підприємства прогнозують зростання товарообігу та обсягів закупівель, хоча й очікують зниження запасів товарів та торговельної маржі.

Промисловість зберегла стримані оцінки через безпекові виклики та зростання витрат. Індекс ділової активності знизився до 49,8 у жовтні (проти 50,3 у вересні). Попри це, підприємства промислового сектору очікують на збільшення виробництва та нових замовлень, хоча оптимізм щодо експортних замовлень дещо знизився.

Будівництво також продемонструвало стримані прогнози, особливо через сезонне уповільнення дорожніх та інфраструктурних робіт. Секторальний індекс склав 49,6 у жовтні (проти 50,1 у вересні). Проте будівельні компанії прогнозують зростання обсягів будівництва, водночас дещо послабили очікування щодо нових замовлень та обсягів закупівель сировини.

Сфера послуг показала найбільш стримані оцінки, незважаючи на певне поліпшення. Індекс у цьому секторі підвищився до 47,2 у жовтні (проти 44,6 у вересні). Уперше за півроку підприємства очікують невелике зростання нових замовлень на послуги. Основними викликами залишаються зростання витрат та дефіцит кадрів.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об’єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику, здорожчання пального через підвищення ставок акцизного збору, дефіцит кваліфікованих кадрів, пришвидшення темпів інфляції.

Проте, усі сектори очікують зростання цін на власні послуги та товари через високі закупівельні ціни. На ринку праці зберігається складна ситуація: більшість підприємств прогнозують скорочення персоналу, зокрема в промисловості та будівництві очікується прискорення скорочень, тоді як у торгівлі та сфері послуг — деяке уповільнення.

Нагадаємо, у вересні бізнес продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Поліпшенню очікувань підприємств сприяли пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, стабільна робота морського коридору та зростання залізничних перевезень.