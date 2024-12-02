Количество налоговых долгов бизнеса выросло на 22%: какие компании не платят налоги

По данным Реестра исполнительных производств, за 11 месяцев 2024 года открыто 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Большинство бизнесов, по которым налоговая взимает долги, находятся в Киеве и Днепропетровской области.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество налоговых долгов бизнеса выросло на 22%

Как отмечают аналитики, Государственная налоговая служба активнее взимает налоговые долги по бизнесу. В этом году уже открыто больше исполнительных производств, чем за весь прошлый год: 25,2 тысяч против 22,2 тысяч.

Это также на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тысячи производств.

Кроме того, более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Где открыто больше налоговых производств

По данным "Опендатабот", больше всего компаний, из которых налоговая пытается взыскать долги, зарегистрировано в Киеве — 5,7 тыс. или 23% от общего количества в этом году.

Второе место занимает Днепропетровщина, где зарегистрировано 4,5 тыс. таких бизнесов (18%). Замыкает тройку Запорожская область: 1,3 тыс. или 5,2% налоговых долгов.

Среди всех компаний в Украине сейчас больше налоговых долгов у санатория "Збруч" — 77 производств, и почти все они открыты в этом году. Следует Миргородский хлебокомбинат №1 с 70 долгами из-за неуплаченных налогов. Замыкает троицу должников компания "Лерс" с 44 активными производствами.

Как подчеркивают аналитики, налоговый долг у компании может появиться из-за неуплаты налогов, нарушения сроков декларирования и т.д. Соответственно, исполнительные производства по взысканию долга в пользу Государственной налоговой службы — это налоговый долг, прошедший судебное взыскание, но не уплаченный должником добровольно.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2024 года налоговая провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Также Государственная налоговая служба провела 16 тысяч камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами. Предпринимателям начислено 9,5 млн грн штрафов. Налоговики также провели и фактические проверки "на месте", за ними вынесено еще около 9 тысяч решений и выписаны штрафные санкции на 132,2 млн грн.