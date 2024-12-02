Кількість податкових боргів бізнесу виросла на 22%: які компанії не сплачують податки

За даними Реєстру виконавчих проваджень, за 11 місяців 2024 року відкрито 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Більшість бізнесів, з яких податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість податкових боргів бізнесу виросла на 22%

Як наголошують аналітики, Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч.

Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень.

Крім того, понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Де відкрито найбільше податкових проваджень

За даними "Опендатабот", найбільше компаній, з яких податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві — 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч.

Друге місце займає Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Серед усіх компаній в Україні наразі найбільше податкових боргів у санаторія "Збруч" — 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. Наслідує Миргородський хлібокомбінат № 1 із 70 боргами через несплачені податки. Замикає трійцю боржників компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.

Як підкреслюють аналітики, податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби — це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Також Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано 9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.