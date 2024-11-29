Кожна восьма компанія в Україні зареєстрована на прифронтовій території

За даними Мінреінтеграції, 180 253 українські компанії зареєстровані на прифронтових територіях. З них 14% — на територіях активних бойових дій. Найбільше таких бізнесів у Харківській та Запорізькій областях.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Скільки компаній перебувають на території активних бойових дій

Зазначається, що нині в Україні зареєстровано понад 1,4 млн компаній. 13% з них зареєстровані на прифронтових територіях — близько 180 тис. бізнесів.

За даними аналітиків, лише 1,1 тисяча таких компаній працюють на територіях, де ведуться активні бої та відключені всі державні реєстри.

Ще 25 тис. (14%) перебувають на території активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Переважна більшість зареєстрована на території можливих бойових дій — це 153 тис. бізнесів.

Харківщина лідирує серед прифронтових областей

Як повідомляють в "Опендатабот", на Харківщині зареєстровано найбільше бізнесів серед 9 прифронтових областей. Більш ніж третина компаній зареєстрована саме у цьому регіоні — понад 69 тис.

Майже вдвічі менше бізнесів зареєстровано у Запорізькій області — 32 тис. Трійку закриває Миколаївщина з показником у 27 тис. (15,2%).

Куди найчастіше переїжджає український бізнес під час війни

З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям.

Від початку повномасштабної війни, з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.

Лідерами серед компаній, які переїжджають, залишаються такі сектори, як:

оптова торгівля 29.3%

транспорт 7.8%​,

будівництво 7.7%, ​

сільське господарство та мисливство 7.7%

нерухомість 4.2%​ ​

діяльність громадських організацій 3.9%

виробництво харчових продуктів 2.1%​

інші 33.2

Серед великих компаній, які змінили своє розташування, найбільшою є ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн, що переїхала з Києва до Полтавської області.

Також ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом понад 2 млрд грн переїхало з Київщини до Черкащини, а ТОВ "Керхер" з обігом понад 1 млрд грн змінило місце реєстрації на Київську область.

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Подати заявку можна в особистому кабінеті через один з електронних майданчиків що опрацьовує запити бізнесу, - Національна електронна біржа, SmartTender чи E-Tender. Через них же, а також через сервіс Zakupki.Prom можна розмістити об'єкти чи пропозиції для допомоги бізнесу, що релокується.

Жодних підстав для відмові у переміщенні бізнесу не встановлено, але треба враховувати першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в приймаючих регіонах та черговість перевезення.

Після ухвалення Мінекономіки позитивного рішення про переміщення підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає підбір місця розташування для підприємства, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшисьурядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

Уряд дав дозвіл на пролонгування до 31 грудня 2026 року кредитів за програмою "5-7-9" підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.