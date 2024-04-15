Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки

З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям. Від початку повномасштабної війни, з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.

Про це повідомляє Опендатабот.

Більшість компаній, що здійснили переїзд, займаються оптовою торгівлею.

Особливо популярним напрямком для релокації стала Київська область, куди переїхало 546 компаній. Це становить майже половину всіх бізнес-релокацій за цей період.

Зокрема, маршрут з Києва до Київської області став найпопулярнішим з 359 релокаціями, що є 30% від усіх переїздів компаній в область.

На другому та третьому місцях за популярністю релокацій знаходяться шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття, з кількістю 30 і 32 компанії відповідно.

Хто найчастіше переїжджає

Лідерами серед компаній, які переїжджають, залишаються такі сектори, як:

оптова торгівля 29.3%

транспорт 7.8%​,

будівництво 7.7%, ​

сільське господарство та мисливство 7.7%

нерухомість 4.2%​ ​

діяльність громадських організацій 3.9%

виробництво харчових продуктів 2.1%​

інші 33.2

Серед великих компаній, які змінили своє розташування, найбільшою є ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн, що переїхала з Києва до Полтавської області.

Також ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом понад 2 млрд грн переїхало з Київщини до Черкащини, а ТОВ "Керхер" з обігом понад 1 млрд грн змінило місце реєстрації на Київську область.

Станом на листопад 2023 року 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості. При цьому, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com