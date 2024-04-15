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Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки

Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям. Від початку повномасштабної війни, з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.

Про це повідомляє Опендатабот.

Більшість компаній, що здійснили переїзд, займаються оптовою торгівлею. 

Фото 2 — Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки

Особливо популярним напрямком для релокації стала Київська область, куди переїхало 546 компаній. Це становить майже половину всіх бізнес-релокацій за цей період.

Зокрема, маршрут з Києва до Київської області став найпопулярнішим з 359 релокаціями, що є 30% від усіх переїздів компаній в область.

Фото 3 — Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки

На другому та третьому місцях за популярністю релокацій знаходяться шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття, з кількістю 30 і 32 компанії відповідно.

Хто найчастіше переїжджає

Фото 4 — Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки

Лідерами серед компаній, які переїжджають, залишаються такі сектори, як:

  • оптова торгівля 29.3%
  • транспорт 7.8%​, 
  • будівництво 7.7%, ​
  • сільське господарство та мисливство 7.7%
  • нерухомість 4.2%​ ​
  • діяльність громадських організацій 3.9%
  • виробництво харчових продуктів 2.1%​
  •  інші 33.2

Серед великих компаній, які змінили своє розташування, найбільшою є ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн, що переїхала з Києва до Полтавської області.

Також ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом понад 2 млрд грн переїхало з Київщини до Черкащини, а ТОВ "Керхер" з обігом понад 1 млрд грн змінило місце реєстрації на Київську область.

Станом на листопад 2023 року 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості. При цьому, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко