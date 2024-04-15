- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Український бізнес мігрує з обласних центрів до областей: найпопулярніші напрямки
З початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям. Від початку повномасштабної війни, з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.
Про це повідомляє Опендатабот.
Більшість компаній, що здійснили переїзд, займаються оптовою торгівлею.
Особливо популярним напрямком для релокації стала Київська область, куди переїхало 546 компаній. Це становить майже половину всіх бізнес-релокацій за цей період.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зокрема, маршрут з Києва до Київської області став найпопулярнішим з 359 релокаціями, що є 30% від усіх переїздів компаній в область.
На другому та третьому місцях за популярністю релокацій знаходяться шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття, з кількістю 30 і 32 компанії відповідно.
Хто найчастіше переїжджає
Лідерами серед компаній, які переїжджають, залишаються такі сектори, як:
- оптова торгівля 29.3%
- транспорт 7.8%,
- будівництво 7.7%,
- сільське господарство та мисливство 7.7%
- нерухомість 4.2%
- діяльність громадських організацій 3.9%
- виробництво харчових продуктів 2.1%
- інші 33.2
Серед великих компаній, які змінили своє розташування, найбільшою є ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн, що переїхала з Києва до Полтавської області.
Також ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом понад 2 млрд грн переїхало з Київщини до Черкащини, а ТОВ "Керхер" з обігом понад 1 млрд грн змінило місце реєстрації на Київську область.
Станом на листопад 2023 року 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості. При цьому, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.
Джерело фото: ua.depositphotos.com