Украинский бизнес мигрирует из областных центров в области: самые популярные направления

С начала 2022 года около 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области. С начала полномасштабной войны, из городов в области переехало более 1 тысячи компаний, из которых более 600 — из Киева.

Об этом сообщает Опендатабот.

Большинство компаний, совершивших переезд, занимаются оптовой торговлей.

Особо популярным направлением для релокации стала Киевская область, куда переехало 546 компаний. Это составляет почти половину всех бизнес-релокаций за этот период.

В частности, маршрут из Киева в Киевскую область стал самым популярным с 359 релокациями, что составляет 30% от всех переездов компаний в область.

На втором и третьем местах по популярности релокаций находятся пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье, с количеством 30 и 32 компании соответственно.

Кто чаще всего переезжает

Лидерами среди переезжающих компаний остаются такие сектора, как:

оптовая торговля 29.3%

транспорт 7.8%,

строительство 7.7%,

сельское хозяйство и охота 7.7%

недвижимость 4.2%

деятельность общественных организаций 3.9%

производство пищевых продуктов 2.1%

прочие 33.2

Среди крупных компаний, изменивших свое расположение, крупнейшим является ООО "Укролия" с оборотом в более чем 4 млрд грн, переехавшей из Киева в Полтавскую область.

Также ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн переехало из Киевщины в Черкасскую область, а ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн сменило место регистрации на Киевскую область.

По состоянию на ноябрь 2023 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

При этом, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

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