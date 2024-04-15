- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Украинский бизнес мигрирует из областных центров в области: самые популярные направления
С начала 2022 года около 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области. С начала полномасштабной войны, из городов в области переехало более 1 тысячи компаний, из которых более 600 — из Киева.
Об этом сообщает Опендатабот.
Большинство компаний, совершивших переезд, занимаются оптовой торговлей.
Особо популярным направлением для релокации стала Киевская область, куда переехало 546 компаний. Это составляет почти половину всех бизнес-релокаций за этот период.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, маршрут из Киева в Киевскую область стал самым популярным с 359 релокациями, что составляет 30% от всех переездов компаний в область.
На втором и третьем местах по популярности релокаций находятся пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье, с количеством 30 и 32 компании соответственно.
Кто чаще всего переезжает
Лидерами среди переезжающих компаний остаются такие сектора, как:
- оптовая торговля 29.3%
- транспорт 7.8%,
- строительство 7.7%,
- сельское хозяйство и охота 7.7%
- недвижимость 4.2%
- деятельность общественных организаций 3.9%
- производство пищевых продуктов 2.1%
- прочие 33.2
Среди крупных компаний, изменивших свое расположение, крупнейшим является ООО "Укролия" с оборотом в более чем 4 млрд грн, переехавшей из Киева в Полтавскую область.
Также ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн переехало из Киевщины в Черкасскую область, а ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн сменило место регистрации на Киевскую область.
По состоянию на ноябрь 2023 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.
При этом, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.
Источник фото: ua.depositphotos.com