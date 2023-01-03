- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
ЕБРР компенсирует бизнесу до 30 тысяч евро за перемещение мощностей в безопасные регионы
Проект введен при поддержке ЕБРР и финансировании Швейцарии и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Релоцированный бизнес может получить до 30 тысяч евро компенсации за перемещение мощностей в безопасные регионы.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
"Размер до 30 тысяч евро на одну компанию. Помощь также включает гранты на общую сумму €2,4 млн", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Срок подачи заявок – до 31 января 2023 года. Подать заявку можно по ссылке.
Напомним, что налоговая апланировала проверить более 4 тыс бизнесов в 2023 году.