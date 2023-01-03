ЕБРР компенсирует бизнесу до 30 тысяч евро за перемещение мощностей в безопасные регионы

Проект введен при поддержке ЕБРР и финансировании Швейцарии и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

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Релоцированный бизнес может получить до 30 тысяч евро компенсации за перемещение мощностей в безопасные регионы.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

"Размер до 30 тысяч евро на одну компанию. Помощь также включает гранты на общую сумму €2,4 млн", – говорится в сообщении.

Срок подачи заявок – до 31 января 2023 года. Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, что налоговая апланировала проверить более 4 тыс бизнесов в 2023 году.