Податкова запланувала перевірити понад 4 тис бізнесів 2023 році

Податкова служба запланувала перевірити 2551 компаній та 1461 фопа у 2023 році . Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.

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Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у 2085 компаній, 140 фінансових компаній-нерезидентів та 1461 фопа. Крім того, заплановано перевірку сплати ЄСВ та військового збору: у великого бізнесу — 9, у середнього — 85, у малих — 232.

97 % плана-графіка на 2023 рік складають платники податків, планові перевірки яких не були проведені у 2022 році та ті бізнеси, що, за результатами подання звітності у поточному році, мають високі ризики несплати податків.

Згідно з законом, високий ризик проведення перевірок мають компанії:

у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;

що мають відносини з контрагентами, які знаходяться в розшуку або ліквідовані — якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 тисяч грн;

про які є інформація щодо ухилення від оподаткування;

які мають ознаки фіктивності;

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

які знаходяться в розшуку;

які визнані банкрутами.

Важливо, що, згідно з Податковим Кодексом (положень підпунктів 69.2, 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення") строки проведення документальних планових перевірок зупинені "до припинення або скасування воєнного стану".

Адвокат Яків Воронін пояснює: не слід плутати публікацію плану-графіка планових перевірок і їх фактичне проведення. У випадку, якщо б ДПС не опублікувала план-графік у встановлений законом строк, то не змогла б провести перевірки навіть після скасування у 2023 мораторію.

"Кабмін підписав з МВФ меморандум, в умовах якого наявне скасування мораторію на проведення податкових перевірок з 1 липня. Отже вже скоро слід очікувати внесення до парламенту законопроекту про скасування мораторію. Якщо ми переглянемо опублікований графік планових перевірок, то побачимо, що в січні їх не буде і вони заплановані починаючи з лютого 2023р. у невеликій кількості. А з кожним наступним місяцем кількість перевірок, проведення яких запланована, зростає. Ми отримали сигнал від держави і маємо правильно на нього відреагувати. Тому кожному платнику податків варто перевірити план-графік податкових перевірок і готуватися до них заздалегідь", — зазначає правник.