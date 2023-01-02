Налоговая запланировала проверить более 4 тыс. бизнесов в 2023 году

Налоговая служба запланировала проверить 2551 компаний и 1461 физлиц-предпринимателей в 2023 году. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.

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В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки у 2085 компаний, 140 финансовых компаний-нерезидентов и 1461 фопа. Кроме того, запланирована проверка уплаты ЕСВ и военного сбора: у крупного бизнеса — 9, у среднего — 85, у малых — 232.

97% плана-графика на 2023 год составляют налогоплательщики, плановые проверки которых не были проведены в 2022 году и те бизнесы, которые по результатам представления отчетности в текущем году имеют высокие риски неуплаты налогов.

Согласно закону , высокий риск проведения проверок имеют компании:

у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы — если сумма сделок больше 5% от всего объема сделок, но не менее 100 тысяч грн;

о которых есть информация по уклонению от налогообложения;

имеющие признаки фиктивности;

регистрация которых отменена в судебном порядке;

относительно которых установлен факт неподачи налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;

которые находятся в розыске;

которые признаны банкротами.

Важно, что согласно Налоговому Кодексу (положения подпунктов 69.2, 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ "Переходные положения") сроки проведения документальных плановых проверок остановлены" до прекращения или отмены военного положения".

Адвокат Яков Воронин объясняет: не следует путать публикацию плана-графика плановых проверок и их фактическое проведение. В случае, если бы ГНС не опубликовала план-график в установленный законом срок, то не смогла бы провести проверки даже после отмены в 2023 году моратория.

"Кабмин подписал с МВФ меморандум, в условиях которого имеется отмена моратория на проведение налоговых проверок с 1 июля. Так что уже скоро следует ожидать внесения в парламент законопроекта об отмене моратория. Если мы пересмотрим опубликованный график плановых проверок, то увидим, что в январе их не будет и они запланированы начиная с февраля 2023 г. в небольшом количестве. А с каждым следующим месяцем количество проверок, проведение которых запланировано, растет. Мы получили сигнал от государства и должны правильно на него отреагировать. Поэтому каждому налогоплательщику следует проверить план-график налоговых проверок и готовиться к ним заранее", - отмечает юрист.