Apple привлекла $7,5 млрд на выкуп собственных акций, несмотря на падение рынка

Американская компания Apple получила 7,5 миллиарда долларов, выпустив на рынок свои надежные облигации. Инвесторы активно раскупали ценные бумаги компании, несмотря на общий спад на американских биржах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Спрос оказался огромным: инвесторы хотели выкупить бумаги на сумму около 31 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза превысило итоговый объем займа.

Продажа прошла сразу после того, как другие технологические гиганты США выпустили свои долги на 50 миллиардов долларов. Главный американский индекс S&P 500 упал на 4,4%, наибольшее падение за полтора года из-за опасений, что новые власти в США ограничат строительство дата-центров для искусственного интеллекта.

По информации источников, полученные миллиарды Apple потратит на текущие дела, выплату дивидендов акционерам и выкуп своих акций с рынка.

Деньги акционерам вместо безумных расходов на искусственный интеллект

Пока другие крупные IT-компании вкладывают миллиарды в серверы и сети для ИИ, Apple держится в стороне от этой гонки. Компания делает ставку на новые потребительские устройства, в числе которых новый складной смартфон iPhone Duo.

Именно поэтому инвесторы доверяют Apple гораздо больше, чем другим гигантам. Чтобы продать свои 10-летние облигации с выплатой в 2036 году, Apple пришлось добавить в базовую ставку гособлигаций США лишь 0,55% годовых. Для сравнения, в подобных ценных бумагах Microsoft эта надбавка составила 0,65%, у Meta – 1,6%, а в Oracle – 3,1%. Инвесторы требуют от конкурентов гораздо больших процентов за риски, сомневаясь, что гигантские расходы на ИИ быстро окупятся.

Как пояснил аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман, Apple вышла по ссуде скорее из-за удобного момента на рынке, чем из-за нехватки денег, и возврат прибыли акционерам для компании важнее дорогих вычислительных центров.

В последний раз Apple ссужала деньги из-за облигации в мае 2025 года (тогда собрали $4,5 млрд). Организовали сделку четыре крупных банка: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Сама компания имеет один из самых высоких мировых рейтингов надежности - AA+ от агентства S&P.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, обойдя Nvidia по рыночной капитализации. Инвесторы все более осторожно относятся к технологическим компаниям, которые тратят огромные суммы на инфраструктуру искусственного интеллекта, тогда как Apple пока воздерживается от столь масштабных затрат.