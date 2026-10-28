- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном: почему компания нарушила 20-летнее табу Стива Джобса
Компания Apple после двух десятилетий отказа представила обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном. Новое устройство предоставит флагманскому ноутбуку бренду функцию, которая уже давно стала стандартной в индустрии персональных компьютеров.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.
Apple меняет подход
Новая модель стала значительно тоньше и легче. Ноутбук выпускается в 14- и 16-дюймовом размере и является первым Mac с технологией OLED, которая уже используется в последних iPhone и iPad. Кроме того, это первый компьютер Apple с функцией динамический остров (Dynamic Island).
Устройство получило переработанный интерфейс для сенсорного управления и новые чипы M5 Pro и M5 Max. Цена 14-дюймовой версии стартует от $2899, а 16-дюймовой от $3399.
Клиенты годами призывали компанию добавить сенсорные дисплеи, однако Apple долгое время сопротивлялась этим изменениям.
Соучредитель компании Стив Джобс ранее называл сенсорные ПК "эргономически ужасающими", а Тим Кук сравнивал сочетание ноутбука с планшетом с комбинацией холодильника и тостера.
"Монументальный шаг вперед"
Главный директор по аппаратному обеспечению Джонни Сроуджи назвал релиз "монументальным шагом вперед".
Ноутбук представил новый генеральный директор Джон Тернус, заменивший Тима Кука в должности прошлого месяца.
Ожидается, что сенсорный экран поможет увеличить доходы за счет более высокой цены премиальных функций.
Ранее на этой неделе Apple анонсировала обновленный 24-дюймовый моноблок iMac и базовую версию ноутбука MacBook Pro с 14-дюймовым экраном. Оба устройства получили новое поколение фирменного кремния – процессор M6.