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Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном: почему компания нарушила 20-летнее табу Стива Джобса

Сенсорный MacBook Pro от Apple
Сенсорный MacBook Pro/Apple

Компания Apple после двух десятилетий отказа представила обновленный MacBook Pro с сенсорным экраном. Новое устройство предоставит флагманскому ноутбуку бренду функцию, которая уже давно стала стандартной в индустрии персональных компьютеров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Apple меняет подход

Новая модель стала значительно тоньше и легче. Ноутбук выпускается в 14- и 16-дюймовом размере и является первым Mac с технологией OLED, которая уже используется в последних iPhone и iPad. Кроме того, это первый компьютер Apple с функцией динамический остров (Dynamic Island).

Устройство получило переработанный интерфейс для сенсорного управления и новые чипы M5 Pro и M5 Max. Цена 14-дюймовой версии стартует от $2899, а 16-дюймовой от $3399.

Клиенты годами призывали компанию добавить сенсорные дисплеи, однако Apple долгое время сопротивлялась этим изменениям.

Соучредитель компании Стив Джобс ранее называл сенсорные ПК "эргономически ужасающими", а Тим Кук сравнивал сочетание ноутбука с планшетом с комбинацией холодильника и тостера.

"Монументальный шаг вперед"

Главный директор по аппаратному обеспечению Джонни Сроуджи назвал релиз "монументальным шагом вперед".

Ноутбук представил новый генеральный директор Джон Тернус, заменивший Тима Кука в должности прошлого месяца.

Ожидается, что сенсорный экран поможет увеличить доходы за счет более высокой цены премиальных функций.

Ранее на этой неделе Apple анонсировала обновленный 24-дюймовый моноблок iMac и базовую версию ноутбука MacBook Pro с 14-дюймовым экраном. Оба устройства получили новое поколение фирменного кремния – процессор M6.

Автор:
Татьяна Бессараб

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