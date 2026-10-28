Apple представила перший MacBook Pro із сенсорним екраном: чому компанія порушила 20-річне табу Стіва Джобса

Компанія Apple після двох десятиліть відмови представила оновлений MacBook Pro із сенсорним екраном. Новий пристрій надасть флагманському ноутбуку бренду функцію, яка вже давно стала стандартною в індустрії персональних комп'ютерів.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Apple змінює підхід

Нова модель стала значно тоншою та легшою. Ноутбук випускається у 14- та 16-дюймовому розмірах і є першим Mac із технологією OLED, яка вже використовується в останніх iPhone та iPad. Окрім того, це перший комп'ютер Apple із функцією "динамічний острів" (Dynamic Island).

Пристрій отримав перероблений інтерфейс для сенсорного керування та нові чіпи M5 Pro і M5 Max. Ціна 14-дюймової версії стартує від $2899, а 16-дюймової — від $3399.

Клієнти роками закликали компанію додати сенсорні дисплеї, однак Apple тривалий час опиралася цим змінам.

Співзасновник компанії Стів Джобс раніше називав сенсорні ПК "ергономічно жахливими", а Тім Кук порівнював поєднання ноутбука з планшетом із комбінацією холодильника та тостера.

"Монументальний крок вперед"

Головний директор із апаратного забезпечення Джоні Сроуджі назвав реліз "монументальним кроком вперед".

Ноутбук представив новий генеральний директор Джон Тернус, який замінив Тіма Кука на посаді минулого місяця.

Очікується, що сенсорний екран допоможе збільшити доходи за рахунок вищої ціни за преміальні функції.

Раніше цього тижня Apple анонсувала оновлений 24-дюймовий моноблок iMac та базову версію ноутбука MacBook Pro з 14-дюймовим екраном. Обидва пристрої отримали нове покоління фірмового кремнію — процесор M6.