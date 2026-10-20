RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Apple готує перший MacBook із сенсорним екраном: що відомо про новий Pro

Apple Inc.
Apple готує перший MacBook із сенсорним екраном / Unsplash

Компанія Apple підтвердила, що проведе презентацію нових продуктів 28 жовтня. Головною подією заходу стане дебют першого в історії лінійки ноутбука MacBook із сенсорним екраном.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Захід відбудеться в Лос-Анджелесі під гаслом "Pro and tell". Крім сенсорних лептопів, корпорація планує показати початкову модель MacBook Pro з процесором M6, оновлений iMac та вдосконалений планшет iPad mini з чіткішим дисплеєм. 

Старт продажів новинок у роздрібних магазинах Apple очікується 6 листопада.

Вихід сенсорного MacBook Pro стане кардинальною зміною позиції компанії, яка роками запевняла, що не поєднуватиме функціонал iPad та комп'ютерів Mac. 

Очікується, що нові сенсорні ноутбуки отримають інтерактивний острівець Dynamic Island, як в iPhone, а також OLED-дисплей. Обидва рішення будуть застосовані в Mac уперше. Працюватимуть пристрої на чипах M5 Pro та M5 Max, аналогічних тим, що використовуються в поточних моделях MacBook Pro, представлених у березні.

Цей анонс доповнює низку прем'єр останніх тижнів, серед яких пристрій HomeView, колонка HomePod mini 2 та оновлена ТВ-приставка Apple TV, тоді як продажі першого складаного смартфона компанії iPhone Duo стартують найближчої п'ятниці.

Нагадаємо, раніше Apple презентувала смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із 48-мегапіксельною основною камерою зі змінною діафрагмою, новим чипом A20 Pro, покращеною системою охолодження, збільшеною автономністю і підтримкою Siri AI.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності