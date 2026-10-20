Apple готує перший MacBook із сенсорним екраном: що відомо про новий Pro

Компанія Apple підтвердила, що проведе презентацію нових продуктів 28 жовтня. Головною подією заходу стане дебют першого в історії лінійки ноутбука MacBook із сенсорним екраном.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Захід відбудеться в Лос-Анджелесі під гаслом "Pro and tell". Крім сенсорних лептопів, корпорація планує показати початкову модель MacBook Pro з процесором M6, оновлений iMac та вдосконалений планшет iPad mini з чіткішим дисплеєм.

Старт продажів новинок у роздрібних магазинах Apple очікується 6 листопада.

Вихід сенсорного MacBook Pro стане кардинальною зміною позиції компанії, яка роками запевняла, що не поєднуватиме функціонал iPad та комп'ютерів Mac.

Очікується, що нові сенсорні ноутбуки отримають інтерактивний острівець Dynamic Island, як в iPhone, а також OLED-дисплей. Обидва рішення будуть застосовані в Mac уперше. Працюватимуть пристрої на чипах M5 Pro та M5 Max, аналогічних тим, що використовуються в поточних моделях MacBook Pro, представлених у березні.

Цей анонс доповнює низку прем'єр останніх тижнів, серед яких пристрій HomeView, колонка HomePod mini 2 та оновлена ТВ-приставка Apple TV, тоді як продажі першого складаного смартфона компанії iPhone Duo стартують найближчої п'ятниці.

Нагадаємо, раніше Apple презентувала смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із 48-мегапіксельною основною камерою зі змінною діафрагмою, новим чипом A20 Pro, покращеною системою охолодження, збільшеною автономністю і підтримкою Siri AI.