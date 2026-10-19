Перший складаний iPhone за $2 000 розкупили за лічені хвилини після старту замовлень

Компанія Apple заявила про надзвичайний попит на свій перший складаний смартфон "iPhone Duo" вартістю $1 999: орієнтовні терміни доставки розтягнулися до кінця січня наступного року вже за лічені хвилини після старту попередніх замовлень у п'ятницю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Клієнти, які зайшли до офіційного онлайн-магазину вранці в день старту продажів, одразу зіткнулися з перенесенням строків постачання на листопад. За кілька хвилин терміни відвантаження змістилися на грудень, а згодом — на кінець січня. Затримки зачепили обидва кольори корпусу та всі конфігурації пам'яті (від 256 гігабайтів до 2 терабайтів).

При цьому у вересні запуск моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max минув без подібних труднощів для покупців, які вчасно оформили замовлення.

У компанії запевнили, що докладають максимум зусиль для швидкої доставки новинки та продовжують приймати онлайн-замовлення. Офіційний старт роздрібних продажів пристрою в магазинах Apple Store заплановано на 23 жовтня 2026 року, проте виробник не уточнив, чи будуть апарати у вільному доступі на полицях для тих, хто не оформив попереднє замовлення.

Дебют нового керівництва та фінансові очікування

Випуск смартфона із внутрішнім екраном діагоналлю 7,6 дюйма став одним із перших масштабних дебютів для нового генерального директора Джона Тернуса, який очолив корпорацію у вересні на тлі презентацій хабу HomeView та навушників AirPods 5. До кінця місяця компанія також планує представити лінійку MacBook Pro із сенсорним дисплеєм.

Аналітики "Bloomberg Intelligence" Анураг Рана та Джош Крістенсен зазначили, що підсумкові продажі новинки можуть перевершити їхній попередній прогноз у 14 мільйонів одиниць та $28 мільярдів виручки за 2027 фінансовий рік.

За їхніми підрахунками, якщо виробнику вдасться переконати власників моделей Pro та Pro Max перейти на базову версію складаного смартфона, середня ціна продажу пристроїв компанії зросте на 82% та 67% відповідно. Акції корпорації на закритті торгів у п'ятницю подорожчали на 0,43% — до $343,46 за штуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Apple скорочує замовлення на iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max через слабкий споживчий попит, спричинений стрімким зростанням вартості чипів пам'яті та загальним підвищенням цін на техніку.