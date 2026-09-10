Apple представила свій перший складаний смартфон: що відомо про iPhone Duo за $1999

Американська корпорація Apple під час осінньої презентації "Surprise and Shine" представила перший у своїй історії складаний смартфон iPhone Duo, а також флагманські моделі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Захід уперше відкрив новий генеральний директор компанії Джон Тернус, який очолив техногіганта 1 вересня після переходу Тіма Кука на посаду виконавчого голови ради директорів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на трансляцію компанії.

Осіння подія була зосереджена винятково на преміальному сегменті. Базові версії — iPhone 18 та iPhone Air 2 — очікуються навесні 2027 року.

Характеристики гнучкого флагмана iPhone Duo

Модель Duo формує нову преміальну категорію в лінійці бренду. Корпус пристрою виготовлений із титану, а конструкція дозволяє фіксувати екран як повністю, так і частково відкритим:

Дисплеї: внутрішній гнучкий екран має діагональ 7,5 дюйма, а зовнішній допоміжний — 5,4 дюйма;

Камери та оптика: пристрій отримав подвійний блок основної камери на 48 Мп та підпіксельну фронтальну камеру;

Апаратна основа: модель працює на новому процесорі A20 Pro, фірмовому 5G-модемі C2 та комплектується сенсором Touch ID у бічній кнопці;

Зв'язок і реліз: новинка підтримує винятково технологію eSIM. Продажі в сірому та темно-синьому кольорах стартують 23 жовтня за ціною від 1999 доларів.

Інші новинки від Apple

Флагмани iPhone 18 Pro та 18 Pro Max отримали нове колірне оформлення Dark Cherry (глибокий бордовий), сріблястий, темно-сірий та світло-синій варіанти, а також зменшений виріз Dynamic Island з підтримкою трьох віджетів одночасно.

Головна 48-мегапіксельна камера оснащена шестипелюстковою змінною діафрагмою для точного регулювання глибини різкості. Акумулятори забезпечують до 36 годин автономної роботи у версії Pro та рекордні до 45 годин для Pro Max. Вартість у США становитиме від 1199 і 1299 доларів відповідно, а старт продажів запланований на 18 вересня.

Крім того, компанія показала навушники AirPods 5 із функцією синхронного перекладу мови (від 129 доларів), а також розумні годинники Apple Watch Series 12 (від 399 доларів) та Apple Watch Ultra 4 (від 799 доларів) з оновленими біометричними датчиками.

Нагадаємо, також Apple презентувала лінійку флагманських смартфонів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Пристрої отримали 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою, новий чип A20 Pro, покращену систему охолодження, збільшену автономність і підтримку Siri AI.