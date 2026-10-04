"Нова пошта" змінила умови безкоштовного зберігання посилок: що відомо

З 1 жовтня логістичний оператор "Нова пошта" змінює термін безплатного зберігання посилок. Відтепер відправлення у відділеннях компанії будуть зберігати безплатно п’ять днів, а не сім, як раніше.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

У "Новій пошті"пояснюють, що одною з причин обмеження строків зберігання стали ризики ушкодження посилок через російські атаки.

"Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру, що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження", – наголосили в компанії.

В "Новій пошті" уточнюють, що зміни не торкнуться переважної більшості клієнтів. Згідно зі статистикою компанії, протягом перших п’яти днів відправлення забирають 97% отримувачів.

В компанії зазначають, що зміни стосуються безплатного зберігання документів, посилок, вантажів та шин/дисків.

Строк безплатного зберігання палет залишається без змін і складає 3 дні.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Від початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують логістичну інфраструктуру України. Серед цілей неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти".

Так, внаслідок російської атаки у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо логістичної компанії “Нова пошта” в Києві.

"Нова пошта" призупиняє роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів під час повітряної тривоги незалежно від типу загрози. Водночас компанія може зупинити роботу окремого об’єкта навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку.