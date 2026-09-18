"Нова пошта" може зупиняти відділення навіть без повітряної тривоги: коли це можливо

"Нова пошта" призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів під час повітряної тривоги незалежно від типу загрози. Водночас компанія може зупинити роботу окремого об’єкта навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку.

Про це інформує Dilo з посиланням на коментар компанії "Нова пошта" агентству "Інтерфакс-Україна".

Після оголошення тривоги всі робочі процеси на відповідних об’єктах зупинятимуть, а працівники мають перейти до найближчих укриттів.

Тривалі або часті повітряні тривоги впливають на роботу логістичної мережі. Щоб скоротити затримки після відновлення роботи, компанія за потреби залучає додаткових працівників, перерозподіляє навантаження між об’єктами та змінює логістичні маршрути.

Скорочення комендантської години також дає компанії більше часу для нічних і ранкових операцій та дозволяє частково компенсувати простої через повітряні тривоги.

Компанія також поетапно переходить до децентралізованої моделі фулфілменту. Операції та товарні запаси розподіляють між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об’єктів.

Паралельно "Нова пошта" розвиває додаткові потужності та резервні сценарії роботи. Конкретні місця розташування об’єктів, обсяги товарних запасів і резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки.

Зміни відбуваються на тлі атак на логістичну інфраструктуру. У вересні російські війська атакували депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі, де загинув працівник і ще п’ятеро були поранені. Також ударів зазнали об’єкти компанії в Одесі.

Нагадаємо, 12 вересня Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині реактивним