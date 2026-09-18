"Новая почта" может останавливать отделение даже без воздушной тревоги: когда это возможно

Новая почта будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу отдельного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на комментарий компании "Новая почта" агентству "Интерфакс-Украина".

После оглашения тревоги все рабочие процессы на соответствующих объектах будут останавливать, а работники должны перейти к ближайшим укрытиям.

Длительные или частые воздушные тревоги влияют на работу логистической сети. Чтобы сократить задержки после возобновления работы, при необходимости привлекает дополнительных работников, перераспределяет нагрузку между объектами и изменяет логистические маршруты.

Сокращение комендантского часа также дает компании больше времени для ночных и утренних операций и позволяет частично компенсировать простои из-за воздушных тревог.

Компания также поэтапно переходит к децентрализованной модели фулфилмента. Операции и товарные запасы распределяются между разными площадками, чтобы уменьшить зависимость от отдельных крупных объектов.

Параллельно Новая почта развивает дополнительные мощности и резервные сценарии работы. Конкретные месторасположения объектов, объемы товарных запасов и резервные маршруты компания не раскрывает из соображений безопасности.

Изменения происходят на фоне атак на логистическую инфраструктуру. В сентябре российские войска атаковали депо и отделение "Новой почты" в Днепре, где погиб работник и еще пятеро были ранены. Также удары получили объекты компании в Одессе.

Напомним, 12 сентября Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Одесской области реактивным.