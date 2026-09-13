РФ ударила реактивным дроном по терминалу "Новой почты": есть пострадавшие

Вечером субботы, 12 сентября, российские войска атаковали Одесскую область реактивным беспилотником. В результате удара поврежден терминал "Новой почты". Пострадали два человека.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате вражеского удара реактивным дроном типа "Герань" ранены два человека: водитель нашего партнера-перевозчика и сотрудник компании-подрядчика.

В компании подчеркнули, что компенсируют объявленную ценность поврежденных отправлений и свяжутся с каждым клиентом для уточнения деталей возмещения.

Актуальную информацию о статусе посылок можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

"Несмотря на то, что враг пытается разрушить экономику страны и заставить бизнес остановиться системными атаками по гражданской инфраструктуре, "Новая почта" продолжает работать. По каждой доставленной посылке — люди, бизнесы, производства, больницы, волонтеры и вся страна, которая должна двигаться дальше", - подчеркнули в компании.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

3 сентября российские войска в результате вражеского попадания полностью разрушены депо и отделения компании "Новая почта" в Днепре, погиб один сотрудник, еще пять человек получили ранения.

До этого Россия уничтожила сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и Сумах.