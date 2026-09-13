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РФ вдарила реактивним дроном по терміналу "Нової пошти": є постраждалі

На Одещині через атаку РФ пошкоджено відділення Нової пошти
На Одещині через атаку РФ пошкоджено термінал "Нової пошти" / ДСНС

Ввечері суботи, 12 вересня, російські війська атакували Одеську область реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено термінал "Нової пошти". Постраждали двоє людей. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару реактивним дроном типу "Герань" поранені двоє людей: водій нашого партнера-перевізника та співробітник компанії-підрядника. 

В компанії наголосили, що компенсують оголошену цінність пошкоджених відправлень та зв'яжуться з кожним клієнтом для уточнення деталей відшкодування.

Актуальну інформацію про статус посилок можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

"Попри те, що ворог намагається зруйнувати економіку країни та змусити бізнес зупинитися системними атаками по цивільній інфраструктурі, "Нова пошта" продовжує працювати. Бо за кожною доставленою посилкою — люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", - підкреслили в компанії.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

3 вересня російські війська унаслідок ворожого влучання повністю зруйновані депо та відділення компанії "Нова пошта" у Дніпрі, загинув один співробітник, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

До цього Росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" на Київщині та в Сумах. 

Автор:
Світлана Манько

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