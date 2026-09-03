Росія атакувала депо Нової пошти в Дніпрі: загинув працівник

Російські війська завдали удару по цивільній логістичній інфраструктурі Дніпра за допомогою ракети-дрона "Бандероль". Унаслідок ворожого влучання повністю зруйновані депо та відділення компанії "Нова пошта", загинув один співробітник, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на офіційну заяву компанії "Нова пошта".

За інформацією компанії, п'ятеро поранених працівників отримали осколкові травми різного ступеня тяжкості. Наразі вони перебувають у свідомості та отримують необхідну медичну допомогу. Родинам загиблого та потерпілих колег поштовий оператор пообіцяв надати всебічну фінансову й організаційну підтримку.

Як працює пошта після атаки та чи будуть компенсації

На місці влучання триває ліквідація наслідків обстрілу. Для збереження стабільності доставок перевізник оперативно перебудував роботу мережі:

Компенсація за знищений вантаж: поштовий оператор заявив, що виплатить повну оголошену цінність усіх посилок і вантажів, які були знищені чи пошкоджені під час удару;

Резервна логістика: компанія запустила альтернативні логістичні схеми, щоб мінімізувати можливі затримки в доставленні відправлень по всій країні;

Перевірка посилок: точний обсяг пошкоджених відправлень встановлять найближчим часом, клієнти можуть відстежувати оновлений статус своїх замовлень на сайті або в мобільному застосунку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" на Київщині та в Сумах. У ніч проти 28 серпня 2026 року внаслідок масштабної повітряної атаки ворог зруйнував термінали компанії у двох регіонах, зокрема скинув чотири керовані авіабомби на об'єкт у Сумах.