Рада підтримала три закони, які відкривають шлях до €411 млн фінансової допомоги від ЄС

3 серпня Верховна Рада підтримала три законодавчі рішення, необхідні для виконання Плану України в межах програми Ukraine Facility. Після завершення необхідних процедур Україна зможе залучити €411 млн фінансової допомоги від ЄС.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Два законопроєкти, пов'язані із €274 млн, парламент ухвалив у другому читанні. Ще один, необхідний для отримання €137 млн, підтримали у першому читанні.

Які рішення підтримала Рада

У другому читанні депутати ухвалили законопроєкт №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків. Документ, зокрема, визначає правила виконання спеціальних обов'язків державними підприємствами та вимагає окремо вести облік діяльності, пов'язаної з такими обов'язками.

Також у другому читанні підтримали законопроєкт №14271 щодо відновлюваних джерел енергії. Він передбачає зміни українських правил відповідно до законодавства ЄС, зокрема щодо спільнот відновлюваної енергії, спільних проєктів із країнами ЄС та дозвільних процедур.

У першому читанні Рада підтримала законопроєкт №15437 про державну допомогу. Він передбачає відновлення окремих норм контролю за державною допомогою та повноважень Антимонопольного комітету.

"Підтримані парламентом рішення — це практичний результат реалізації Плану України в межах Ukraine Facility", — зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Довідково

Ukraine Facility — програма ЄС на 2024–2027 роки, яка передбачає фінансову підтримку України. Кошти надають траншами після підтвердження виконання погоджених Україною структурних індикаторів.

раніше повідомлялося, що уряд України активізує роботу для дотримання графіка виконання реформ у межах програми Ukraine Facility. Це необхідно для безперебійного отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить €46,8 млрд.