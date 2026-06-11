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Україна оновлює План у межах Ukraine Facility та залучає €8,35 млрд від ЄС

Долар Євро
Україна розширює план реформ для макрофінансової стабільності / Depositphotos

Уряд схвалив оновлення Плану в межах програми Ukraine Facility, узгоджене з Європейською комісією та партнерами. Документ передбачає розширення реформ та залучення фінансової підтримки ЄС у розмірі 8,35 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що змінюється у Плані України для вступу до ЄС

Уряд  схвалив оновлення Плану України в межах програми Ukraine Facility, узгоджене з Європейською комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами. Зміни спрямовані на синхронізацію реформ із процесом вступу країни до Європейського Союзу та створення умов для залучення додаткової фінансової підтримки.

Оновлений документ передбачає перегляд 35 чинних кроків і запровадження ще 26 нових індикаторів.

Серед ключових напрямів реформ;

  • зміцнення верховенства права; 
  • розвиток енергетичного сектору;
  •  вдосконалення корпоративного управління; 
  • реалізація інших важливих перетворень.

Нові та оновлені показники приведені у відповідність до євроінтеграційних зобов’язань України, вимог переговорного процесу щодо членства в ЄС, а також до завдань з адаптації українського законодавства до норм права Європейського Союзу.

Уряд розраховує, що реалізація оновленого Плану дозволить залучити 8,35 млрд євро додаткового фінансування в межах механізму Ukraine Support Loan. Отримані кошти мають сприяти підтримці макроекономічної стабільності, продовженню реформ та відновленню української економіки.

Влада наголошує, що оновлення Плану є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції та посилення співпраці України з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 8 травня Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд.

Автор:
Ольга Опенько