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Плюс €2,6 млрд у бюджет: Євросоюз надіслав Україні сьомий транш фінансування

євро
Україна може отримати частину кредиту на €90 мільярдів до кінця другого кварталу / Depositphotos

Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд. Загальний обсяг виділених коштів за цим фінансовим механізмом уже перевалив за €29,4 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, отримані фінансові ресурси уряд використає для фінансування пріоритетних видатків країни. Зокрема, гроші підуть на забезпечення гуманітарних і соціальних потреб українців.

Для отримання цього траншу Україна виконала 11 обов'язкових індикаторів Плану України. Показники охоплюють реформи у таких секторах:

  • державне управління; 
  • економічна політика; 
  • енергетика; 
  • цифровізація; 
  • верховенство права.

Окрім виконання поточного плану, українська сторона закрила низку умов, які передбачалися для наступних періодів. Через таке випередження графіка Україна вперше отримає від Євросоюзу додаткову фінансову компенсацію.

Станом на кінець травня 2026 року в межах Плану України виконано 86 заходів. Ще 65 завдань наразі перебувають на різних етапах реалізації для забезпечення стійкості економіки та наближення країни до вступу в ЄС.

Нагадаємо, 28 травня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Автор:
Тетяна Ковальчук