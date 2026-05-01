Стало відомо, коли Україна отримає перший транш кредиту ЄС на 45 млрд євро

Україна у травні 2026 року отримає перший транш кредиту / Unsplash

Україна у травні 2026 року отримає перший транш кредиту Європейського Союзу на військові потреби в межах програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 45 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради. 

За словами голова Комітету з питань бюджету Роксолани Підласи, загальний пакет фінансування ЄС поділений на дві ключові частини: 28,3 млрд євро буде спрямовано на оборонні потреби, ще 16,7 млрд євро – на покриття дефіциту державного бюджету.

Виплати відбуватимуться поетапно протягом 2026 року. Перший транш, який надійде у травні, передбачає фінансування військового напрямку. Бюджетна частина очікується у червні.

Структура фінансування Ukraine Support Loan

  • 28,3 млрд євро – підтримка оборонного сектору, закупівля та виробництво озброєння
  • 16,7 млрд євро – покриття дефіциту державного бюджету

За словами Підласи, кошти військового компонента будуть спрямовані безпосередньо на закупівлю та виробництво зброї для потреб Сил оборони України.

Загалом програма Ukraine Support Loan передбачає масштабне фінансування України у 2026–2027 роках і є частиною довгострокової підтримки з боку ЄС, спрямованої на забезпечення макрофінансової стабільності та посилення обороноздатності держави.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку. 

Тетяна Гойденко