Стало известно, когда Украина получит первый транш кредита ЕС на 45 млрд евро

Украина в мае 2026 получит первый транш кредита Европейского Союза на военные нужды в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 45 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

По словам главы Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Подласы, общий пакет финансирования ЕС разделен на две ключевые части: 28,3 млрд евро будет направлено на оборонные нужды, еще 16,7 млрд евро – на покрытие дефицита государственного бюджета.

Выплаты будут производиться поэтапно в течение 2026 года. Первый поступивший в мае транш предусматривает финансирование военного направления. Бюджетная часть ожидается в июне.

Структура финансирования Ukraine Support Loan

  • 28,3 млрд евро – поддержка оборонного сектора, закупка и производство вооружения
  • 16,7 млрд евро – покрытие дефицита государственного бюджета

По словам Подлассы, средства военного компонента будут направлены непосредственно на закупку и производство оружия для нужд сил обороны Украины.

В целом, программа Ukraine Support Loan предусматривает масштабное финансирование Украины в 2026–2027 годах и является частью долгосрочной поддержки со стороны ЕС, направленной на обеспечение макрофинансовой стабильности и усиление обороноспособности государства.

Напомним, 23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

Автор:
Татьяна Гойденко