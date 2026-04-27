Зеленский рассказал, на что будет направлен первый транш кредита в 90 млрд евро от ЕС

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что будет направлен первый транш в рамках утвержденного европейского кредита в 90 миллиардов евро. По его словам, деньги пойдут на внутреннее производство по защите страны, а также на энергетику.

Как пишет Delo.ua, об этом президент   сообщил в своем Telegram-канале.

"До следующей зимы нужно максимально защитить все, что сможем. Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет исходить в частности от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно в защиту энергетики", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встречах с европейскими лидерами на Кипре.

Также Зеленский упомянул встречи на Ближнем Востоке, где, по его словам, были достигнуты договоренности, в частности в области энергетики.

"Сейчас Украина потребляет дизеля в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин – война, но у нашей армии дефицита с дизелем нет. Есть дизель и для функционирования экономики – для аграрных производителей, гражданского транспорта. И этот объем необходимого Украине дизеля не просто откуда-то берется – у нас есть договоренности с Ближним Сходом дизель для гражданских. То есть у нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют стабильность снабжения наших людей", - резюмировал Зеленский.

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

Автор:
Светлана Манько