Кредит Украине от ЕС на 90 млрд евро: когда поступит первый транш

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза общей суммой 90 миллиардов евро в конце мая — начале июня.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Суспільне".

Домбровскис отметил, что со стороны ЕС все окончательно согласовано, кроме поправки в Многолетний бюджет, который блокировала Венгрия, но 22 апреля, по его словам, может быть разблокирована.

"Сейчас мы работаем над условиями реформ для этого финансирования и меморандумом о взаимопонимании, лежащим в основе нашей программы макрофинансовой помощи. Мы работаем над кредитным соглашением, другими документами, но в определенном смысле все это должно быть окончательно согласовано в надлежащее время. Так что мы должны иметь возможность распределить средства, как и планировалось, в конце мая, в начале мая, в начале мая.

Он уточнил, что речь идет об обеих платежах: как по части военной поддержки, так и по части общей бюджетной поддержки.

"В этом году, согласно стратегии финансирования, согласованной с Украиной, 28 миллиардов евро будут выделены на военную поддержку, а 17 - на общую бюджетную поддержку", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что у Украины достаточно денег на закрытие финансовых потребностей до конца мая.

Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Ужвари опроверг информацию, будто выплату первого транша кредит перенесли на второе полугодие 2026 года.

Предварительные уведомления о задержке выплат официальный представитель Еврокомиссии назвал технической ошибкой. Речь идет о предоставлении средств в течение второго квартала текущего года.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.