ЕС может разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро

Европейский Союз 22 апреля может сделать шаг к разблокированию кредита для Украины в размере 90 млрд евро. Послы стран ЕС рассмотрят поправку к регламенту о многолетней финансовой рамке, являющейся ключевым условием для запуска финансирования.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил представитель Кипрского президентства при ЕС, пишет "Суспільне".

По его словам, документ был внесен в повестку дня как неотложный элемент, после чего будет запущена письменная процедура окончательного принятия.

В то же время, даже в случае согласования 22 апреля Украина не получит первый транш в этом месяце. По текущим оценкам европейских дипломатов, выплата может состояться не раньше мая из-за необходимости завершения дополнительных процедур и подписания нескольких документов между Украиной и ЕС.

Ключевым фактором в процессе остается позиция Венгрии, ранее блокировавшая предоставление ссуды. В дипломатических кругах ЕС фиксируют признаки возможного изменения подхода Будапешта, однако официального решения пока нет.

Финансирование предусматривает принятие пакета документов, в частности, стратегии финансирования Украины, меморандума о взаимопонимании и обновленного плана реформ. Еврокомиссия уже одобрила стратегию, другие документы находятся на финальной стадии согласования.

Дипломаты ЕС также отмечают, что дальнейшее финансирование зависит от темпов реформ в Украине, в частности, в законодательной сфере.

Ситуация вокруг кредита остается динамичной, а финальные сроки запуска могут смещаться в зависимости от политических решений в ЕС.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.