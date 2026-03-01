Орбан может разблокировать €90 млрд для Украины в обмен на оборонный кредит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться разблокировать кредит Украине от Европейского Союза на 90 млрд евро, если Брюссель одобрит для Будапешта оборонный заем на 16 млрд евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Журналисты ознакомились с письмом Орбана президенту Европейского совета Антониу Кошта, в котором венгерский премьер намекнул на возможность отказа от блокирования украинского кредита при условии официальной оценки ЕС убытков, связанных с повреждением нефтепровода "Дружба".

Впрочем, дипломаты считают, что позиция Будапешта может быть шире. По их словам, ключевой целью Венгрии является согласование кредита на 16 млрд евро в рамках оборонной программы ЕС Security Action for Europe (SAFE). Фонд предусматривает предоставление займов странам-членам и партнерам, в частности Украине, на совместные оборонные закупки, а его общий объем составляет 150 млрд евро.

Напомним, Венгрия ранее заблокировала ссуду Украине на 90 млрд евро, требуя возобновления поставок нефти в страну через трубопровод "Дружба".

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально обратился к руководству Европейского Союза с предложением организовать специальную миссию для оценки. состояния нефтепровода "Дружба" на территории Украины. Орбан также написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину во вмешательстве в выборы.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области. В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не собираются возобновлять его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.