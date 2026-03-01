Орбан може розблокувати €90 млрд для України в обмін на оборонний кредит — Politico

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан може погодитися розблокувати кредит Україні від Європейського Союзу на 90 млрд євро, якщо Брюссель схвалить для Будапешта оборонну позику на 16 млрд євро.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

Журналісти ознайомилися з листом Орбана до президента Європейської ради Антоніу Кошта, у якому угорський прем’єр натякнув на можливість відмови від блокування українського кредиту за умови офіційної оцінки ЄС збитків, пов’язаних із пошкодженням нафтопроводу "Дружба".

Втім, дипломати вважають, що позиція Будапешта може бути ширшою. За їхніми словами, ключова мета Угорщини — погодження кредиту на 16 млрд євро в межах оборонної програми ЄС Security Action for Europe (SAFE). Фонд передбачає надання позик країнам-членам та партнерам, зокрема Україні, на спільні оборонні закупівлі, а його загальний обсяг сягає 150 млрд євро.

Нагадаємо, Угорщина раніше заблокувала позику Україні на 90 млрд євро, вимагаючи відновлення постачання нафти до країни через трубопровід "Дружба".

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно звернувся до керівництва Європейського Союзу з пропозицією організувати спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу “Дружба” на території України. Орбан також написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.