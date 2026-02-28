Запланована подія 2

Фіцо вважає, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти та ремонті "Дружби"

Роберт Фіцо
Роберт Фіцо /x, RobertFico

Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через свою територію. Київ не планує відновлювати поставки нафти, незважаючи на нафтову кризу у Словаччині та укладені угоди з постачальниками.

Як інформує Delo.ua, таку думку висловив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму пості.

Він повідомив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у нього склалося чітке враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України.

Розмова відбулася на тлі нафтової надзвичайної ситуації у Словаччині. Прем’єр уточнив, що звертався до Президента Зеленського з проханням надати інформацію про можливе відновлення транзиту нафти, аргументуючи це законним правом Словаччини на імпорт нафти відповідно до підписаних угод із постачальниками та рішення ЄС про використання енергоресурсів з Росії до кінця 2027 року.

Словацький прем’єр зазначив, що українська сторона відмовилася від інспекції нафтопроводу, яку пропонувалося провести за участю експертів Європейської комісії та держав-членів ЄС для оцінки фактичного стану пошкоджень або здатності трубопроводу забезпечувати транзит.

Президент України також запропонував провести спільну зустріч зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Прем’єр Словаччини прийняв запрошення, проте висловив перевагу провести зустріч на території однієї з держав-членів ЄС, які часто відвідує Зеленський.

Це підтверджує, що відновлення транзиту нафти через Україну наразі залишається під великим питанням, а Словаччина змушена шукати альтернативні шляхи постачання енергоресурсів.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни через нафтопровід "Дружба".

При цьому в "Укренерго" повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня.

Автор:
Тетяна Гойденко