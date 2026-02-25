Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Словаччині вимагають відкрити справу проти Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні

Роберт Фіцо
Роберт Фіцо / Офіс президента

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" планує подати кримінальну скаргу до прокуратури з приводу рішення прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dennik N.

Що відомо?

Зазначається, що лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грелінг заявив, що в скарзі прем'єру будуть пред'явлені звинувачення в ряді тяжких злочинів. Йдеться, зокрема, про:

  • зловживання повноваженнями посадовця; 
  • державна зрада; 
  • нелюдяність; 
  • терористичний акт; 
  • порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Депутат Кароль Галек своєю чергою підкреслив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", — навів приклад наслідків рішення Фіцо Галек.

Погрози Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни через нафтопровід "Дружба".

При цьому в "Укренерго" повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Автор:
Світлана Манько