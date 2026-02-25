У Словаччині вимагають відкрити справу проти Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" планує подати кримінальну скаргу до прокуратури з приводу рішення прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dennik N.

Що відомо?

Зазначається, що лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грелінг заявив, що в скарзі прем'єру будуть пред'явлені звинувачення в ряді тяжких злочинів. Йдеться, зокрема, про:

зловживання повноваженнями посадовця;

державна зрада;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Депутат Кароль Галек своєю чергою підкреслив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", — навів приклад наслідків рішення Фіцо Галек.

Погрози Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни через нафтопровід "Дружба".

При цьому в "Укренерго" повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.