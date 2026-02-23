В "Укренерго" відповіли на погрози Фіцо: енергосистема України стабільна без допомоги Словаччини

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Імпорт зі Словаччини не критичний

"Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", - наголошують в пресслужбі.

Офіційних повідомлень або документів про одностороннє припинення дії договору щодо взаємного надання аварійної допомоги від словацького системного оператора SEPS до НЕК "Укренерго" наразі не надходило.

Водночас оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини, НЕК "Укренерго" і SEPS, є повноправними членами ENTSO-E, а їхня співпраця здійснюється відповідно до встановлених правил і процедур цієї організації.

Наразі між НЕК "Укренерго" та SEPS діє договір про надання та отримання аварійної допомоги між об’єднаною енергосистемою України та енергосистемою Словаччини.

23 лютого 2026 року "Укренерго" отримало лист від словацького оператора системи передачі щодо перегляду умов оплати за чинним договором. Запропоновані зміни наразі аналізуються, відповідні висновки буде підготовлено у найкоротші строки.

Водночас жодних рішень чи повідомлень про обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини немає. Пропускна спроможність міждержавних перетинів використовується у звичному режимі - відповідно до результатів проведених аукціонів.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Водночас експерти переконані, що припинення поставок електроенергії Словаччиною суперечитиме правилам Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E) і може стати причиною санкцій щодо цієї країни.