Україна відповіла на "енергетичний шантаж" Угорщини та Словаччини та відправила їх до Кремля

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба МЗС.

В МЗС відповіли на енергетичний шантаж Угорщини та Словаччини

"Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами", — йдеться у заяві.

В МЗС нагадали про масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України під час екстремальних морозів і назвали заяви Будапешта та Братислави "провокативними, безвідповідальними" й такими, що "ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону".

Україна наразі постійно контактує з представниками Європейської комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, а про наслідки атак на нафтопровід "Дружба" розповіли й урядам Угорщини та Словаччини.

Нині під загрозою нових ракетних атак тривають ремонтні роботи, тож Україна запропонувала альтернативні шляхи постачання неросійської нафти до цих країн.

У МЗС підкреслили, що Україна "завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів", але "в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз" із Будапешта й Братислави Україна розглядає можливість залучити "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Він передбачає спільні дії Міністерства енергетики України та Єврокомісії для швидкого реагування на надзвичайні ситуації або загрози зупинки постачання газу, нафти чи електроенергії.

"Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", — наголошують в МЗС.

Україна запропонувала ЄС використовувати для транзиту нафтопровід "Одеса–Броди"

Замість пошкодженого внаслідок російської атаки нафтопроводу "Дружба" Україна пропонує Євросоюзу використовувати для транзиту сировини в Угорщину та Словаччину інші елементи своєї нафтотранспортної інфраструктури, зокрема нафтопровід "Одеса–Броди"

Про це йдеться у листі місії України при Європейському Союзі від 20.02.2026, що адресований Генеральному директорату з питань енергетики Європейської комісії, передає "Європейська правда".

Українські дипломати проінформували Єврокомісію, що "на даний час українські фахівці проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для оперативного відновлення транспортування нафти зазначеним трубопроводом".

"Тривають зусилля щодо обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару. Водночас українська сторона хотіла б підкреслити, що безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України", - наголошується в листі.

Зокрема, зазначається, що українські фахівці "змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів, ризикуючи своїм життям".

"У контексті забезпечення безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщини та Словаччини, українська сторона пропонує розглянути можливість транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України. Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса–Броди" далі до держав-членів Європейського Союзу", - запропонувала Україна Євросоюзу.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Фіцо також заявив, що Словаччина може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти до країни. Його підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само.