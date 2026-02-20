Обладнання нафтопроводу "Дружба" значно пошкоджено внаслідок удару Росії – "Укртранснафта"

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомила "Укртранснафта" в офіційному коментарі на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що наразі на різних етапах тривають роботи з дефектування, стабілізації технічного стану системи та усунення наслідків російського удару. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із залученням профільних технічних підрозділів та спеціалізованого обладнання.

В "Укртранснафті" підкреслили, що РФ систематично атакує об’єкти нафтогазової інфраструктури, і з початку повномасштабного вторгнення здійснила понад 400 атак на об’єкти групи "Нафтогаз", використавши понад 1700 засобів ураження.

"Всі ці масовані російські ракетно-дронові атаки спрямовані на знищення нафтогазової та енергетичної інфраструктури України. В таких умовах енергетичним компаніям складно забезпечити безперебійне, безпечне та стабільне функціонування", – підкреслили в "Укртранснафті".

В компанії зауважили, що в установленому порядку оперативно проінформували угорську та словацьку сторони про атаку 27 січня та її наслідки.

"Представники компанії перебувають у постійному діалозі з угорськими та словацькими контрагентами", – додали в "Укртранснафті".

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Удар по Бродам

Вранці 27 січня армія РФ атакувала Броди на Львівщині ударним БпЛА.Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз".

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку гасили декілька днів.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.