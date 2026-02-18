Угорщина та Словаччина припиняють поставки пального до України: вимагають відремонтувати нафтопровід "Дружба"

Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Про це пише Delo.ua.

Угорщина припиняє постачання дизельного палива

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", повідомляє Index.

На думку угорського дипломата, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України". Він назвав це "суто політичним рішенням".

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", –наголосив Сіярто.

Він переконує, що Угорщина наразі має стратегічні запаси нафти, яких вистачить на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі немає причин для хвилювання.

Раніше Україна попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Словаччина може призупинити постачання електрики в Україну

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії, якщо Київ не розблокує транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", пише Dennik N.

Він повідомив, що Словаччина оголосила кризову ситуацію в країні через нестачу нафтопродуктів і не буде експортувати їх до України. Всі нафтопродукти будуть направлені на внутрішній ринок.

Фіцо також припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Угорщина звернулась до Хорватії щодо транзиту російської нафти

Раніше Будапешт офіційно звернувся до Загреба з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria. Відповідний спільний лист надіслали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв із трубопровідними поставками", - написав Сіярто.

У Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати саме російську нафту через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Він зауважив, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, а вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.