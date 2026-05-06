На Прикарпатті колишній дитсадок перетворили на 48 квартир для переселенців (ФОТО)

У місті Калуш Івано-Франківської області відкрили житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Для цього реконструювали приміщення колишнього дитячого садка "Зірочка", який не експлуатували понад 20 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У будівлі облаштували 48 квартир, розрахованих на 150 мешканців. Наразі 43 квартири вже заселені. Більшість мешканців — жінки та діти з Херсонської, Запорізької, Донецької, Сумської та Харківської областей.

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська повідомила, що цей проєкт є частиною реформи житлової політики. "Нова рамка передбачає розвиток доступного орендного житла та створення європейської моделі соціального житла… ми також готуємо законопроєкт про соціальне житло", — зазначила вона.

Під час робіт змінили планування будівлі, замінили дах, модернізували інженерні мережі, адаптували простір для людей з інвалідністю та встановили базові меблі.

Об'єкт розташований у центрі міста поруч із школами та магазинами. На території передбачені зелені зони та спільні простори. Умови проживання передбачають сплату сервісного платежу, що становить від 1 900 до 6 600 грн на місяць, а також оплату комунальних послуг за показниками лічильників.

Будівництво повністю профінансовано за донорські кошти Habitat for Humanity у співпраці з Matalab та місцевою владою. Вартість робіт склала 798 євро за квадратний метр. Проєкт є тестовою моделлю для перевірки управлінських та соціальних рішень перед їх впровадженням на національному рівні.

Нагадаємо, станом на 30 квітня державними програмами житлової підтримки в Україні скористалися вже понад 450 тисяч родин.