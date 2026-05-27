Фермери працюють у збиток: собівартість молока в Україні перевищила закупівельні ціни

Українське молоко А2 з’явиться на полицях європейських магазинів / Depositphotos

У квітні 2026 року виробництво молока в Україні скоротилося на 12,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Молочна галузь опинилася під тиском зростання виробничих витрат, падіння цін на продукцію та нових екологічних вимог ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації виробників молока.

В Україні скорочується виробництво молока

У квітні 2026 року українські агропідприємства скоротили обсяги виробництва молока через зростання витрат і кризу на ринку. Водночас у господарствах населення надої зросли сезонно - через весняне підвищення лактації у корів.

За даними Держстату, у квітні в Україні виробили 528 тис. тонн молока-сировини - на 6,4% більше, ніж у березні, але на 12,6% менше, ніж рік тому. За перші чотири місяці року виробництво скоротилося на 11% - до 1,84 млн тонн.

Сільгосппідприємства у квітні зменшили надої на 2,8% у порівнянні з березнем, тоді як господарства населення наростили виробництво майже на 19%.

У галузі наголошують, що фермери потребують державної підтримки через низькі закупівельні ціни, подорожчання виробництва та нові вимоги ЄС щодо стандартів утримання тварин

Фото 2 — Фермери працюють у збиток: собівартість молока в Україні перевищила закупівельні ціни

Виробництво зростає лише в частині регіонів

У січні–квітні 2026 року сільськогосподарські підприємства наростили виробництво молока-сировини у 12 регіонах України. Найбільше зростання зафіксовано у Рівненській області - на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також суттєво збільшили обсяги виробництва Львівська, Івано-Франківська, Житомирська та Тернопільська області.

Позитивна динаміка також спостерігалася у Чернігівській, Вінницькій, Миколаївській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій областях, а також у Київській області.

Близько 55% промислового молока в Україні за цей період припало на п’ять регіонів-лідерів. Найбільший обсяг виробництва зафіксовано в Полтавській області. Далі йдуть Черкаська, Чернігівська, Хмельницька та Вінницька області.

Водночас у січні–квітні 2026 року в Україні зріс і забій великої рогатої худоби на підприємствах - на 10% у річному вимірі, до 47,37 тис. тонн.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.

Автор:
Ольга Опенько